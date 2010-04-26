Азаров цього року хоче взяти в борг понад 100 мільярдів

Обсяг запозичень, передбачений державним бюджетом на 2010 рік, становить 100 млрд. 258 млн. 382,2 тис. грн.

Так, згідно з Доповненням №2 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (№6000 від 23 квітня ц.р.), розміщеним на сайті Верховної Ради, внутрішні запозичення плануються на рівні 66 млрд. 190 млн. 271,3 тис. грн., зовнішні – 34 млрд. 068 млн. 110,9 тис. грн.

Також повідомляється, що на погашення позик у поточному році планується направити 23 млрд. 796 млн. 216,6 тис. грн., у т.ч., внутрішніх – 17 млрд. 061 млн. 988,4 тис. грн, зовнішніх – 6 млрд. 734 млн. 228,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передав на розгляд до Верховної Ради законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому доходи заплановані на рівні 267,452 млрд. грн., видатки – 323,556 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Граничний розмір державного боргу станом на 31 грудня 2010 року встановлений на рівні 308,316 млрд. грн.

Проект бюджету розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.