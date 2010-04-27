Міністр обіцяє підвищити зарплату на об‘єктах Євро-2012

Міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА обіцяє підвищити зарплату працівникам на об‘єктах до Євро-2012, якщо «будуть надолужені всі графіки».

Про це він сказав сьогодні в ході інспектування робіт з будівництва злітно-посадкової смуги та терміналу в аеропорт «Львів», а також будівництва стадіону до Євро-2012, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, щодо будівництва нового терміналу аеропорту, то міністра запевнили, що роботи тривають, проблем із погодженням графіків та експертизою проекту немає. Під час огляду будівельного майданчика нового терміналу міністр наголосив на необхідності перевірити вартість земляних робіт.

«Виконувати земляні роботи скреперами значно дешевше, необхідно перевірити вартість робіт, щоб вони не «забрали» у нас всі кошти», - наголосив В.ЯЦУБА.

Керівник Мінрегіонбуду також зазначив, що незабаром буде вирішено питання про підписання документів на єдиного виконавця робіт з будівництва терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

Щодо будівництва стадіону, то будівельники запевнили В.ЯЦУБУ та керівника області Василя ГОРБАЛЯ, який також разом з міністром інспектував роботи, що до 20 травня будуть надолужені усі графіки.

Як інформує прес-служба, наступний візит міністра на Львівщину має відбутись 25 травня.

Довідка УНІАН. 21 квітня Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою передбачено виділення Львівській обласній державній адміністрації 10 млн. 356 тис. 644 грн. для викупу земельних ділянок із приватної власності під будівництво і реконструкцію міжнародного аеропорту «Львів» у рамках підготовки і проведення в Україні Євро-2012.