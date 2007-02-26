Шерон Стоун здобула Анти-Оскара

Премія "Золота малина" за найгіршу жіночу роль цього року дісталася Шерон СТОУН за роботу у фільмі "Основний інстинкт-2". Як повідомляє Бі-Бі-Сі , Ш.СТОУН на церемонію нагородження "малиною" не прийшла

Фільм "Основний інстинкт-2" отримав ще три "золоті малини" - за "найгірший фільм", "найгірший сценарій" і "найгірший сиквел".

Перший "Основний інстинкт" зробив Ш.СТОУН зіркою 15 років тому.

Брати Шон і Марлон ВЕЙНС розділили "Золоту малину" за найгіршу чоловічу роль у фільмі "Бешкетник".

"Золоту малину" вигадав у 1980 році журналіст Джон ВІЛСОН із Лос-Анджелеса.

Антипремія присуджується за день до оскарівської церемонії.