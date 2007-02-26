Шерон Стоун здобула Анти-Оскара
09:45, 26 лютого 2007Суспільство
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Напередодні в Голівуді роздавали "малинку"
|Шерон Стоун на прем`єрі фільму "Основний інстинкт-2". Фото Reuters
Фільм "Основний інстинкт-2" отримав ще три "золоті малини" - за "найгірший фільм", "найгірший сценарій" і "найгірший сиквел".
Перший "Основний інстинкт" зробив Ш.СТОУН зіркою 15 років тому.
Брати Шон і Марлон ВЕЙНС розділили "Золоту малину" за найгіршу чоловічу роль у фільмі "Бешкетник".
"Золоту малину" вигадав у 1980 році журналіст Джон ВІЛСОН із Лос-Анджелеса.
Антипремія присуджується за день до оскарівської церемонії.
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