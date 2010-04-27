Завтра в Україні потеплішає

28 квітня в Україні потеплішає, але йтимуть дощі з грозами.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, а вдень і в Полтавській області йтиме невеликий дощ, подекуди - гроза, на решті території - без опадів. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, на сході та у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 5-0°, місцями і у повітрі 2-0°; на решті території 4-9° тепла; вдень в Україні 12-17° тепла; в Карпатах вночі 1-5° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області мінлива хмарність. Невеликий дощ, подекуди - гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла, вдень - 12-17°.

У Києві мінлива хмарність. Невеликий дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-9° тепла, вдень - 14-16°.