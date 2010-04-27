Сенченко: у бюджеті-2010 скорочено рівень мінімальної зарплати

Міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО заявляє, що державний бюджет на 2010 рік передбачає скорочення на 10,5 % рівня мінімальної зарплати у порівнянні з її фактичним розміром.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

"Це означає, що взагалі не зрозуміло, що буде з оплатою праці 4 млн. працівників бюджетної сфери, оскільки в законі про бюджет не визначено конкретний розмір посадового окладу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки – це те, від чого відштовхується потім вся система оплати праці", - сказав А.СЕНЧЕНКО.

За його словами, при розрахунках бюджету для першого тарифного розряду збережено та не проіндексовано рівень, визначений у жовтні 2008 року – 545 грн. "А це означає, що, по суті, працівники бюджетної сфери з 1 по 9 тарифний розряд - як прибиральниця, так і вчитель, лікар - будуть отримувати однакову зарплату. Це зрівнялівка, яка робить немотивованою якісну працю", – наголошує міністр фінансів опозиційного уряду.

Крім того, А.СЕНЧЕНКО повідомив, що в бюджеті закладені норми, які призведуть до заниження соціальних виплат. Зокрема, ст.53 передбачає зниження від 4 до 16% рівня прожиткового мінімуму. "Це означає, що в такій же пропорції - від 4 до 16% - відповідним чином будуть занижені пенсійні виплати, виплати зарплати та соціальної допомоги, які виплачуються з бюджету", – пояснив він.

Міністр фінансів опозиційного уряду додав, що в бюджеті-2010 не передбачено збільшення вдвічі суми допомоги при народжені дитини, як це обіцяв В.ЯНУКОВИЧ під час виборчої кампанії. Зокрема, А.СЕНЧЕНКО уточнив, що в бюджеті-2010 залишись цифри, закладені у січні 2008 року урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім цього, міністр фінансів опозиційного уряду звернув увагу на те, що уряд у ст. 45 бюджету залишив за собою право зменшувати рівень допомоги, визначеної законами України. "Якщо раніше у законі про бюджет не закладалися норми, які стосуються податкового законодавства і розміру соціальних виплат, то уряд АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА пішов далі - не лише включили ці норми до Закону, а й залишили це право за урядом. Тому бюджет є надзвичайно незбалансованим документом, тому що задекларовані об’єми соціальних виплат можуть у будь-який час бути змінені постановами уряду", - пояснив він.

А.СЕНЧЕНКО також додав, що під виглядом збільшення вдвічі розміру одноразових виплат ветеранам до 9 травня, по суті, зменшено розміри виплат ветеранам, запропоновані попереднім урядом.