В Україні не змінюється структура причин смерті

Коефіцієнт природного скорочення населення в Україні є найвищим серед європейських держав, заявив на засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України заступник міністра охорони здоров’я Валерій БІДНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Україну вирізняє масштабність депопуляції і прискорені темпи скорочення чисельності населення.

“Мають місце значні відмінності у демографічних показниках залежно від місця проживання населення. Так, показники смертності та природного приросту серед сільських мешканців фактично у 1,3-2 рази вищі, ніж серед мешканців міста. Ситуація ускладнюється щорічним зростанням питомої ваги мешканців міських поселень з одночасним зменшенням чисельності сільських мешканців, що в умовах урбанізації та глобалізації сприяє прискоренню темпів поширення хвороб, збільшенню «тягаря» хронічних і неінфекційних захворювань”, – наголосив В.БІДНИЙ.

Водночас він зауважив, що за останні п’ять років демографічні показники в Україні дещо поліпшилися: знизилася смертність (з 16,6 до 16,3 на 1 тис. населення), зросли показники народжуваності (з 9,0 до 11,1 на 1 тис. населення) та природного приросту населення (з -7,6 до -4,2).

За словами В.БІДНОГО, в Україні лишається незмінною структура причин смерті, захворюваності та поширеності хвороб.

"Рейтингові місця тут займають хвороби системи кровообігу, органів травлення, органів дихання та злоякісні новоутворення, що свідчить про відсутність належної роботи з профілактики захворювань та формування здорового способу життя на рівні первинної медико-санітарної допомоги, а також про необхідність відновлення загальної диспансеризації населення", - наголосив заступник міністра.