Київрада віддала приватній фірмі ділянку землі на Хрещатику

Київрада передала ТОВ “Олімп-ЛТД” у короткострокову оренду на 1 рік за умови подальшого викупу земельну ділянку площею 0,084 га на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні сесії Київради 29 квітня. За нього проголосували 63 депутати міськради.

Цим рішенням депутати спочатку припинили право ТОВ “Олімп-ЛТД” користуватися земельною ділянкою 0,05 га за адресою вул. Хрещатик, 23, яка була відведена згідно з розпорядженням КМДА від 13 лютого 1996 р. про надання землі для експлуатації кафе “Чай-кава” (державний акт на постійне користування землею від 19 квітня 1996 р.), і віднесли ділянку до земель запасу житлової та громадської забудови. Іншим пунктом рішення ТОВ “Олімп-ЛТД” отримало в оренду майже вдвічі більшу площу за тією ж адресою, але вже “для реконструкції” та подальшого обслуговування закладу громадського харчування.