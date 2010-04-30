Спроба змінити керівництво Південного ГЗК не має законних підстав

Спроба змінити керівництво ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат”, здійснена сьогодні представниками одного з власників підприємства, не має під собою ніяких законних підстав. Таку думку в коментарі УНІАН висловив начальник юридичного відділу підприємства В’ячеслав ВОШКОЛУП.

За його словами, нібито призначений виконуючим обов`язки голови правління Південного ГЗК Михайло КОРОЛЕНКО не пред`явив чинній адміністрації підприємства ніяких документів, які підтверджують його призначення. «Нам було сказано, що сьогодні відбулося засідання Наглядової ради комбінату, на якому в.о. голови Правління був призначений М.КОРОЛЕНКО, проте протоколу цих зборів пред`явлено не було. Його не бачив і законнообраний голова правління Піввденного ГЗК Сергій БАРАБАНОВ, кабінет якого був сьогодні силою захоплений людьми М.КОРОЛЕНКА», - зазначив начальник юрвідділу ГЗК і додав: «Прибувши до офісу Південного ГЗК слідом за КОРОЛЕНКОМ, член наглядової ради комбінату Геннадій КОРБАН категорично спростував інформацію про проведення засідання НР і про зміну голови правління, проте його не пустили в кабінет голови правління, де вже знаходився М.КОРОЛЕНКО».

Він також наголосив, що саме перебування М.КОРОЛЕНКА на території комбінату є незаконним. «Ці люди багато говорять про ухвалу Саксаганського районного суду Кривого Рогу від 22 квітня 2010 року, яким нібито забороняється перешкоджати М.КОРОЛЕНКУ в доступі на територію підприємства, проте текст цієї ухвали так ніхто і не бачив. Натомість, люди, які прибули на підприємство, силою змели охорону і пройшли до кабінету голови правління”, - додав В.ВОШКОЛУП

При цьому, за свідченням юриста, під час захоплення кабінету, охоронці М.КОРОЛЕНКА грубо виштовхали звідти журналістів, що приїхали на комбінат.

Підсумовуючи, В.ВОШКОЛУП повідомив, що, у зв`язку з незаконним захопленням офісної будівлі Південного ГЗК, адміністрація підприємства викликала міліцію. “Правоохоронці примусили всіх сторонніх, крім М.КОРОЛЕНКА, залишити територію комбінату, проте сам він, мабуть, все ще незаконно перебуває в кабінеті голови правління Південного ГЗК”, - сказав начальник юридичного відділу комбінату.

У свою чергу, адвокат ВАТ “Південний ГЗК” Тетяна ВАСИЛЮХА вважає недійсною ухвалу Саксаганського районного суду Кривого Рогу про заборону всім фізичним і юридичним особам перешкоджати в доступі і перебуванні на території ВАТ “Південний ГЗК” Михайлу КОРОЛЕНКУ. Про це вона заявила в коментарі кореспондентові УНІАН.

“Річ у тому, що номер ухвали, на яке посилався М.КОРОЛЕНКО, коли незаконно займав кабінет голови Правління “Південного ГЗК”, 2-2415/10. Проте під цим номером в суді зареєстрована абсолютно інша цивільна справа, а саме справа про визначення долі спільної власності між подружжям Васенків. Насправді правильний номер визначення мав би бути 2-2446/10 саме під цим номером зареєстрована справа за позовом ТОВ “Сервіс Україна”, за яким і було винесено ухвалу в забезпечення позову наказати М.КОРОЛЕНКУ виконувати обов`язки голови Правління Південного ГЗК”, - уточнила Т.ВАСИЛЮХА.

Таким чином, за її словами, наявний факт підробки даних про реєстрацію в Саксаганському суді цивільних справ і винесення свідомо неправосудного рішення. “Зобов`язати когось виконувати трудові функції можна лише рішенням суду, а не просто ухвалою про забезпечення позову”, - наголосила адвокат і додала: “Цю ухвалу було винесене суддею Саксаганського суду Сергієм МХІТАРЯНОМ, який з 28 квітня цього року перебуває на лікарняному. При цьому сама справа не здана до канцелярії суду, а знаходиться в кабінеті С.МХІТАРЯНА, що не дозволяє мені, як адвокатові Південного ГЗК, ознайомитися з цим документом”.

Адвокат ГЗК заявила, що звернеться до Апеляційного суду Дніпропетровської області зі скаргою на цю неправосудну ухвалу з проханням про його відміну. “Крім того, я буду вимушена звернутися до Генеральної прокуратури України і СБУ із заявою про вчинення С.МХІТАРЯНОМ кількох правопорушень, а саме: ухвалення свідомо неправосудної ухвали, а також підробці документів, шляхом внесення недостовірних даних до реєстраційних документів суду”, - сказала Т.ВАСИЛЮХА.