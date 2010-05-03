До затриманого учасника акції пам'яті М.Чайки два тижні не пускають адвоката

В Одесі міліція впродовж двох тижнів не допускає адвоката до затриманого Віталія КРАСНОЩОКА, який брав участь в акції пам`яті загиблого рік тому студента університету Максима Чайки.

Про це сьогодні заявив в інтерв`ю УНІАН співорганізатор акції – лідер громадської організації «Вільна Одеса» Марк СОКОЛОВ.

За його словами, «слідчий Приморського райвідділу міліції Одеси постійно переносить дату зустрічі адвоката Дмитра ЦИБЕНКА з В.КРАСНОЩОКОМ, затриманим без пояснення причин ще 18 квітня. Щоразу слідчий шукає все нові надумані приводи для відмови адвокатові в зустрічі з підзахисним».

«Юрист Д.ЦИБЕНКО звернувся зі скаргою в прокуратуру Приморського району, в якій повідомив про грубе нехтування прав громадянина з боку тих, хто за службовим обов`язком зобов`язаний їх забезпечувати», - заявив лідер організації «Вільна Одеса».

«Затриманому В.КРАСНОЩОКУ міліція намагається безпідставно інкримінувати участь в нападі на приймальню партії «Родина», очолюваної екс-депутатом Ігорем МАРКОВИМ», - нагадав М.СОКОЛОВ.

Тим часом учасники акції пам`яті М.Чайки, резюмував лідер «Вільної Одеси», вбачають в затриманні В.КРАСНОЩОКА після проведення акції «політичне підгрунтя і вважаємо висунуті звинувачення необгрунтованими і незаконними».

Як повідомлялося, в ніч на 18 квітня 2009 року в бійці в Одесі був убитий 21-річний активіст націоналістичної організації “Слава і Честь”, студент-четвертокурсник відділення журналістики Одеського національного університету Максим Чайка.

Винуватців вбивства досі не знайдено. За підозрою у скоєнні вбивства в розшук було оголошено активіста об`єднання «Антифа».

17 квітня цього року більш як тисяча одеситів провела марш, присвячений роковинам з дня загибелі М.Чайки.

Після проведення маршу і концерту групи «Кому вниz» на Куликовому полі Одеси, присвячених пам`яті М.Чайки, було затримано міліцією п`ятьох учасників акції. Зокрема, виконавця українських патріотичних пісень Катерину ОВРАМЕЦЬ, Дмитра ЛІНЬКА, Данила КОРЧИНСЬКОГО, Олексія МАКАРОВА і Віталія КРАСНОЩОКА.

Після декількох днів трьох учасників акції звільнили з-під варти. Решті учасників акції, а саме В.КРАСНОЩОКУ і О.МАКАРОВУ, міліція інкримінує хуліганство у зв`язку із закиданням 17 квітня приміщень партії «Родина» фаєрами і ємностями із зеленкою.