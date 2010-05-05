З відкриття пам'ятника Сталіну «швидка» забрала трьох ветеранів

У Запоріжжі з церемонії урочистого відкриття пам`ятника Й.Сталіну госпіталізовано трьох ветеранів.

Інформацію про це УНІАН підтвердив другий секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ.

«Справді, багато ветеранів прийшли до обкому КПУ сьогодні ще о 9-й годині ранку. У Запоріжжі сьогодні досить спекотна погода і, напевно, через це, а також через вік більшої частини присутніх, людям стало зле: трьох ветеранів госпіталізували представники швидкої допомоги, яку ми запросили на захід», - повідомив О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ.

Підтвердити або спростувати інформацію про те, що помер один з ветеранів, якому стало зле, О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ не зміг. За його словами, на даний момент йому невідомі ані особи госпіталізованих, ані точні дані про стан їх здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, у Запоріжжі за ініціативи обкому КПУ було відкрито пам`ятник Й.Сталіну.

Монумент заввишки близько трьох метрів, що є напівфігурою Й.Сталіна у військовій формі з Зіркою Героя, відкрили сьогодні біля будівлі Запорізького обкому КПУ під гімн СРСР. На церемонії відкриття пам`ятника, за даними правоохоронців, були присутні близько 1000 осіб.