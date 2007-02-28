Ющенко повторно вніс до парламенту кандидатури Огризка і Короля

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно вніс до Верховної Ради подання на призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ та Віктора КОРОЛЯ – головою Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, кандидатуру В.ОГРИЗКА внесено згідно з пунктом 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України, кандидатуру В.КОРОЛЯ – згідно з пунктом 14 частини першої статті 106 Конституції України.

Оголошувати обидва подання на засіданні парламенту Президент уповноважив свого представника у Верховній Раді Романа ЗВАРИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і Віктора КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

Президент В.ЮЩЕНКО того ж дня заявив, що має намір повторно внести у Верховну Раду ці кандидатури.

26 лютого В.ЯНУКОВИЧ висловив сумнів, що Верховна Рада ухвалить позитивне рішення при повторному внесенні кандидатур В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і В.КОРОЛЯ - на посаду голови СБУ.