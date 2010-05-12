У Запорізькій області загорівся газ у газопроводі

У Бердянську Запорізької області сталося займання газу в газопроводі, що живив не працюючу зараз котельну на території колишнього Бердянського винзаводу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло рятувальникам 11 травня о 20.18 від перехожих, які побачили полум`я.

"На місце події в терміновому порядку прибули 2 чергових наряди МНС і аварійна бригада міськгазу. Було встановлено, що в непрацюючій котельній - напівзруйнованій будівлі по поверхні підведена обрізана газова труба діаметром 100 мм, з якої і виривалося полум`я. Оглянувши місце події, співробітники міськгазу встановили, що на підземному газопроводі діаметром 250 мм не тримає газова заглушка, яку о 00.30 12 травня співробітники міськгазу підтягли і ліквідували горіння", - повідомили в МНС.

Згідно з офіційними даними, ніхто не постраждав.

З чиєї вини у газопровід непрацюючої котельної продовжував надходити газ і що конкретно стало причиною його займання – буде встановлено в ході слідства, яке вже ведеться за даним фактом, зазначили в МНС.