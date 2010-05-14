ПриватБанк запровадив нову послугу – онлайн кліринг для підприємців

«ПриватБанк» запровадив унікальний для ринку сервіс - миттєвий кліринг (залік взаємної заборгованості) для підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «ПриватБанку», вперше у вітчизняній, та і, мабуть, світовій банківській практиці, як крупні компанії, так і малий бізнес можуть проводити залік боргів онлайн в Інтернет-банку Приват24. Найголовніше - кліринг проводиться без кредитів, відволікання власних коштів та відвідування банку.

"Напевно, у кожної компанії або підприємця виникає ситуація, коли необхідно скинути вантаж взаємної заборгованості з постачальниками або партнерами, - говорить голова Правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ. - Якщо раніше ця процедура супроводжувалася рядом труднощів - від необхідності залучення додаткових ресурсів до багатоденного зависання платежів в різних банках, то сьогодні нами розроблена унікальна технологія онлайн, що дозволяє провести кліринг, не виходячи з офісу".

Для заліку боргів компаніям не знадобляться власні гроші - всі платежі пройдуть за рахунок коштів банку без будь-яких комісій. Успішне проведення платежів вимагає виконання лише однієї обов`язкової умови: всі учасники клірингу повинні бути підключені до системи Інтернет-банку Приват24.

Процедура клірингу в Приват24 дуже проста. Ініціатор операції самостійно в меню «Платежі - Кліринг – Створити» формує клірингову операцію, указує суму клірингу, дату його проведення і кінцеву дату узгодження рештою учасників. Потім потрібно сформувати ланцюжок клірингових платежів, який може налічувати до 30-ти учасників. У першому платежі ланцюжка компанія-ініціатор є платником, в останньому платежі - одержувачем. Банк перевіряє кліринговий ланцюжок (відсутність арештів на рахунках і коректність призначень платежів) і проводить кліринг у вказану Ініціатором дату.

"Послуга дуже зручна і безпечна - кожен учасник клірингу погоджує проведення тільки своїх вхідних і вихідних платежів, відзначає заступник голови Правління банку Олександр ВІТЯЗЬ. - Всі платежі будуть проведені по ланцюжку за рахунок коштів банку протягом декількох секунд".

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 86,066 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 74,992 млрд. грн., зобов`язання - 75,795 млрд. грн., статутний капітал – 7,811 млрд. грн., власний капітал - 10,271 млрд. грн.

«ПриватБанк» у 2009 році одержав прибуток 1,05 млрд. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій та Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.