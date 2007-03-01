Польща дістала доступ до покладів газу і нафти в Норвезькому морі.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ, виступаючи на прес-конференції у Варшаві, підкреслив, що придбання нафтоносної і газоносної ділянок підвищить енергетичну безпеку країни.

У свою чергу, міністр економіки Петро ВОЗНЯК повідомив, що концерн Польська нафтогазова промисловість підписав договір на придбання 15% площі видобування. Поки що, за його словами, цей договір перебуває на попередньому етапі, але, запевнив міністр, його підписання незабаром відбудеться. Крім того, він зазначив, що це типове газоносне поле, легке в експлуатації.

Як повідомлялося на прес-конференції, оператором ділянки є концерн Бритиш Петролеум. Вартість операції - мільярд злотих.

Віце-міністр економіки Петро НАІМСКІ повідомив, що в угоді з норвезьким партнером Польща готує проект газопроводу через Данію. Він наголосив, що купівля і експлуатація покладів проводитимуться, оскільки політика уряду направлена на диверсифікацію поставок газу до Польщі.

Початок робіт на нафтоносній ділянці запланований на 2010 рік.