Іноземним інвесторам дозволили по-тихому заводити гроші в Україну

У зв`язку з набуттям чинності з 15 травня 2010 року змін до відповідних законодавчих актів, в Україні скасовується обов`язкова державна реєстрація іноземних інвестицій.

«...Від дня набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій і кредитування» №2155-VI Національний банк України припиняє державну реєстрацію іноземних інвестицій», - йдеться у телеграмі Нацбанку (№13-214/2594-8235), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно із змінами, іноземний інвестор може в добровільному порядку здійснити реєстрацію своєї інвестиції в місцевому органі влади.

У порядку лібералізації режиму іноземного інвестування також скасовані норми, згідно з якими іноземні інвестиції повинні здійснюватися виключно у національній валюті, і, в обов`язковому порядку, через спеціальні інвестиційні рахунки.

Крім того, законом №2155-VI скасовуються норми, якими в законодавчому порядку встановлювалася заборона на скорочення термінів виконання резидентами-позичальниками зобов`язань в іноземній валюті перед нерезидентами.

Як повідомлялося, посилення режиму інвестування і заборона на дострокове виконання зобов`язань за валютними кредитами перед нерезидентами були введені в Україні в листопаді 2009 року Законом ««Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи». Вищезгадані норми у той час були введені з метою припинення падіння, і стабілізації курсу гривні. Першою нормою обмежувалося надходження в Україну «гарячих» спекулятивних грошей, друга була покликана зменшити відплив з країни валютних коштів під час істотного перевищення попиту на валюту над її пропозицією.