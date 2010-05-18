Голова правління Південного ГЗК: заяви про невидачу платні – це інсинуації

Заяви нового керівництва "Південного гірничо-збагачувального комбінату" (ПГЗК) про заборгованість із зарплати на підприємстві, що виникла з вини законного керівництва комбінату, не відповідають дійсності.

Про це сьогодні під час відеоконференції заявив законно обраний голова правління ПГЗК Сергій БАРАБАНОВ.

За його словами, кожний з пунктів колективного договору, укладеного між керівництвом ПГЗК і трудовим колективом на 2010 рік, неухильно виконувався. «Соціальна сфера працювала і утримувалася на належному рівні. Всі заяви про невиплату зарплати – це інсинуації, які можна розглядати як елемент чорного піару, направленого на дискредитацію законного керівництва ПГЗК. Зарплата за березень була виплачена в повному обсязі у квітні, а за квітень мала бути виплачена тільки 10 травня, тобто вже після рейдерского захоплення підприємства, що сталося 30 квітня», - уточнив він.

При цьому він зазначив, що наказ про підвищення зарплати на 32%, заслугу в чому приписує собі нове керівництво комбінату, був підписаний ще до рейдерского захоплення ПГЗК. “Наказ підписував я. Після підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в Україні законне керівництво підприємства переглянуло тарифні ставки і підвищило зарплату», - додав С.БАРАБАНОВ.

Він переконаний, що, незважаючи на складну ситуацію, яка виникла на ПГЗК у зв`язку з рейдерским захопленням підприємства, комбінат продовжить працювати стабільно. «На підприємстві працюють люди високого професіоналізму, і я сподіваюся, що нинішні проблеми не позначаться на виробничих показниках ПГЗК», - додав голова правління.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня цього року керівництво ПГЗК заявило про здійснення рейдерської атаки на підприємство і силове захоплення його адміністративної будівлі. На думку начальника юридичного відділу ПГЗК В’ячеслава ВОШКОЛУПА, спроба змінити керівництво підприємства не має під собою ніяких законних підстав.

За його словами, нібито призначений виконуючим обов`язки голови правління Михайло КОРОЛЕНКО, який до цього працював у ВАТ «Центральний ГЗК», не пред`явив діючій адміністрації підприємства ніяких документів, які б підтверджували його призначення. «Нам було сказано, що 30 квітня відбулося засідання наглядової ради комбінату, на якому в.о. голови правління був призначений М.КОРОЛЕНКО, проте протоколу цих зборів пред`явлено не було. Його не бачив і законно обраний голова правління ПГЗК Сергій БАРАБАНОВ, кабінет якого був 30 квітня силою захоплений людьми М.КОРОЛЕНКА», - сказав начальник юридичного відділу і додав: «Член наглядової ради комбінату Геннадій КОРБАН, який прибув до офісу ПГЗК слідом за КОРОЛЕНКОМ, категорично спростував інформацію про проведення засідання НР і про зміну голови правління, проте його не пустили до кабінету голови правління, в якому вже знаходився М.КОРОЛЕНКО».

Він також підкреслив, що не вважає достатньою підставою для зміни голови правління постанову Саксаганського районного суду Кривого Рогу від 22 квітня 2010 року, яким нібито забороняється перешкоджати М.КОРОЛЕНКУ у виконанні обов`язків голови правління ПГЗК .

У свою чергу, адвокат ВАТ “ПГЗК” Тетяна ВАСИЛЮХА вважає недійсною ухвалу Саксаганського районного суду Кривого рогу про заборону будь-яким фізичним і юридичним особам перешкоджати у доступі і перебуванні на території ВАТ “ПГЗК” Михайлу КОРОЛЕНКУ. На її думку, дане рішення суду свідомо неправосудне. “Зобов`язати когось виконувати трудові функції можна лише рішенням суду, а не просто ухвалою про забезпечення позову”, - підкреслила адвокат.

Вона заявила, що звернеться до Апеляційного суду Дніпропетровської області зі скаргою на це неправосудне визначення з проханням про його відміну.

Довідка УНІАН. ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" входить до п`ятірки найбільших виробників залізної руди і є єдиним в Україні ГЗК, який виробляє агломерат.