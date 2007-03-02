В Україні у найближчі дні йтимуть дощі

На території України 3 березня йтимуть дощі. Вночі у більшості центральних та південних областей, вдень на Лівобережжі та в Криму місцями сильні дощі. У західній частині невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с, у південних, східних областях та в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Вночі у південних та східних областях подекуди туман. Температура вночі 0-5° тепла, на заході місцями до 3º морозу; вдень 2-7° тепла, в південній частині 6-11º тепла. На Закарпатті невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 5-10° тепла; в горах протягом доби 0-3º морозу.

4 березня Укргідрометцентр прогнозує хмарну погоду з проясненнями. Вночі на Прикарпатті очікуються сильні, в Карпатах і на Закарпатті дуже сильні опади, вдень у південних областях сильний дощ. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви до 20-25 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході до 6° тепла, вдень 1-6° тепла, у південній частині 4-9° тепла. На Закарпатті вночі дуже сильні опади у вигляді дощу, в горах з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 4-9° тепла (в горах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°).

5 березня утримається хмарна з проясненнями погода. У східній половині країни дощ та мокрий сніг, на решті території припинення опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині і в західних областях 4-9° тепла. На Закарпатті температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 4-9° тепла

6 березня у східній половині очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла (в західній половині 0-5° морозу); вдень 1-7° тепла. На Закарпатті без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, в горах близько 0°.

7 березня опадів не передбачається, лише в західних та північних областях невеликий мокрий сніг та дощ, в Карпатах помірні опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-7° тепла, в південній та західній частині до 10° тепла. На Закарпатті очікується дощ, в горах із мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла, в горах вночі та вдень від 2° морозу до 4° тепла.

У Києві та області 3 березня буде хмарно. Вночі та вранці дощ з припиненням вдень. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла; по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

4 березня буде хмарна погода з проясненнями. Вранці невеликі, вдень помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

5 березня вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

6 березня опадів не очікується. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-7° тепла.

7 березня у Києві та області переважно без опадів, лише вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 1-7° тепла.