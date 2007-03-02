Близнюк пообіцяв ПАРЄ збудувати Європу у Донбасі

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК пообіцяв делегатам ПАРЄ збудувати Європу "насамперед у Донбасі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з делегацією Парламентської Асамблеї Ради Європи на чолі з Ренате ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРІНСЕН.

"Ми впевнені, що збудуємо Європу в Україні, а в Донбасі – насамперед", - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому він підкреслив, що "для цього в нас є всі можливості – потужний економічний потенціал, інтелектуальний потенціал, культурний, працелюбні люди".

А.БЛИЗНЮК презентував гостям досягнення області, зробивши акцент на її "економічній і політичній стабільності".

"На сьогодні головне завдання влади – підвищення рівня життя людей, їх соціальний захист, зокрема - через соціальну відповідальність бізнесу", - підкреслив А.БЛИЗНЮК.