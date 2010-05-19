Сьогодні на Каннському кінофестивалі показують український фільм

Сьогодні в конкурсній програмі Каннського кінофестивалю відбудеться показ українського фільму «Щастя моє».

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», 63-й Каннський кінофестиваль є знаковим для України, адже вперше в історії Україна представлена в офіційній програмі фестивалю фільмом «Щастя моє» Сергія ЛОЗНИЦІ.

Показ фільму розпочнеться сьогодні о 22.30 за місцевим часом у фестивальному палаці.

У Каннах вже пройшли презентаційні заходи за участі режисера С.ЛОЗНИЦІ, продюсера Олега КОХАНА, акторів та членів знімальної групи. Автори фільму взяли участь у традиційному фотоколі та дали прес-конференцію.

«Щастя моє» – перший повнометражний художній фільм С.ЛОЗНИЦІ, який більше відомий як кінодокументаліст. Картина змагається за Золоту пальмову гілку разом із 18 стрічками, серед яких – «Ще один рік» Майка ЛІ, «Обурення» Такеші КІТАНО, «Принцеса Монпельє» Бертрана ТАВЕРНЬЄ, «Поза законом» Рашида БУШАРЕБА, «Знімати» Матьє АМАЛЬРІКА, «Стомлені сонцем-2» Микити МИХАЛКОВА. Експерти дуже високо оцінюють шанси української картини на головні призи Каннського кінофестивалю.

63-й Каннський кінофестиваль триває з 12 по 23 травня. Від України, окрім фільму «Щастя моє», організатори включили до програми спеціальних показів нову картину Отара ІОСЕЛІАНІ «Шантрапа».