Укрзалізниця на свята призначила 11 додаткових поїздів

Для забезпечення перевезень пасажирів на весняні свята, станом на 5 березня, «Укрзалізниця» додатково призначила 11 поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Як наголошується в повідомленні, робота з призначення додаткових поїздів триває.

Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила 5 додаткових поїздів: Київ-Ужгород, Київ-Івано-Франківськ, Київ-Мукачеве, Київ-Львів та Київ-Сімферополь; Донецька залізниця призначила поїзд Донецьк-Київ; Південна залізниця призначила поїзд Харків-Іловайськ і Кременчук-Київ; Придніпровська залізниця додала поїзд Дніпропетровськ-Київ; Львівська залізниця призначила поїзди Ужгород-Київ та Івано-Франківськ-Київ.