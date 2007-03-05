Прогресивний іудаїзм: вчора, сьогодні, завтра. Зустріч з головним рабином

17-00 - Відбудеться зустріч з головним рабином Релігійного об’єднання громад прогресивного іудаїзму України і Києва Олександром Духовним на тему: “Прогресивний іудаїзм: вчора, сьогодні, завтра”. Організатори – Єврейський фонд України, Київський єврейський громадський центр ”Кінор”, Центр єврейських досліджень, Київська організація “Бней Брит”, Єврейський народний університет ім. Маймоніда (вул. Пушкінська, 10-б).

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