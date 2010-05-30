Здоров'я матері Леха Качинського погіршилося після трагічної звістки

Стан здоров`я 83-річної Ядвіги Качинської - матері загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського - погіршало після того, як їй повідомили про смерть сина, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на її лікаря.

Мати загиблого президента Польщі Я.Качинська має серйозне серцево-легеневе захворювання і з березня ц.р. перебуває на лікуванні у відділенні кардіології військового госпіталю у Варшаві.

Одразу після аварії лікарі радили рідним не повідомляти жінці про загибель сина протягом певного часу. Брат-близнюк загиблого Ярослав після консультацій з сім`єю і лікарями вигадав для матері історію про тривалу морську поїздку президента, щоб пояснювати його відсутність. Але минулого тижня стан Я.Качинської поліпшився, і медики дозволили донести до пацієнтки правду.