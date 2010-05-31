У київському зоопарку угробили чергову тварину

Комунальне підприємство «Київський зоопарк» заявляє про отруєння невідомими самки бізона на ім’я Вія 30 травня, повідомляє Обкомз посиланням на прес-службу зоопарку.

«На жаль, симптоми, які спостерігали ветеринари в останні хвилини життя бізона, дають всі підстави припускати, що смерть ще одного улюбленця киян не випадкова», – сказано в повідомленні.

26-річна тварина померла миттєво, ветеринари не встигли надати їй допомогу. У зв`язку з цим зоопарк підсилив охорону вольєрів і перевів ветеринарів на цілодобовий режим роботи.

Тіло бізона відправлене на розтин. Підприємство сподівається отримати попередні результати розтину протягом 31 травня.

Як повідомлялося, 25 травня в зоопарку загинула верблюдиця, а 27 квітня азіатський слон по кличці Бій. У зоопарку причиною смерті тварин називають умисне отруєння. Обставини перевіряють прокуратура Києва і КМДА.