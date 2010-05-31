ДТП на Донеччині: семеро потерпілих

На Донеччині через необачність водія у дорожньо-транспортній пригоді постраждали 7 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора о 17.30 у м. Слов`янськ, на вул. Ленінградській. Водій автомобіля "Subaru Forester" відволікся від керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Renault Trafic", що їхав назустріч.

Внаслідок ДТП обидва водії та п`ятеро пасажирів мікроавтобуса “Renault”, двоє з них громадяни Росії, які приїхали до України на відпочинок, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та госпіталізовані до лікарні.

Загалом минулої доби в Українi сталося 399 ДТП, в яких 9 осіб загинули, 125 – отримали травми. У тому числi 7 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi