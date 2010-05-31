Учасники акції протесту в Харкові прикували себе до дерев

Сьогодні у Харкові в парку імені Горького вісім противників вирубки зелених насаджень прикували себе до дерев.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Юрій КАЛЬЧЕНКО, голова громадської організації «Ми – харків’яни», яка є одним з організаторів акції протесту проти вирубки дерев у парку імені Горького, де з дозволу влади триває пробивка просіки для будівництва дороги.

«Шестеро людей прикували себе ланцюгами до одного дерева, ще двоє – до іншого», - сказав Ю.КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, у понеділок зранку продовжилася вирубка дерев («з обох боків просіки»). Близько 50 людей «у чорних сорочках», а також лісоруби «почали тиснути» на активістів акції протесту, які перебувають в середині просіки, де ще залишилися дерева. Кілька альпіністів, які підтримують протестувальників, перебували вгорі на деревах.

Правозахисник також повідомив, що «сталися сутички, і було побито жінку».

Ю.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що «міліція не втручалася» у конфлікт, а «документів на вирубку, на наші вимоги, так і досі не пред’явили». Так само, наголосив він, «ніхто з тих, хто розганяє харків’ян у парку, не представляється», «працівники міліції також ігнорують наші вимоги».

За даними правозахисника, сьогодні зранку у парку ім. Горького перебувало близько 200 людей – противників вирубки, включаючи дітей.

«Ми заявили, що фізично нас можуть «видавити» з парку, але духом нас не зламають», - сказав Ю.КАЛЬЧЕНКО.

У ці хвилини, повідомив він, з невідомих причин лісоруби припинили активні дії.

У свою чергу, як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови товариства "Поступ", представник руху "Зелений фронт" Ігор РОЗСОХА, зранку в парку з`явилися люди із бензопилами і почили спилювати дерева. Після спроби екологів перешкодити знищенню дерев розпочалася сутичка захисників парку із невідомими особами у спортивних костюмах, на бейджах яких було написано "Муніципальна охорона". При цьому, зазначив І.РОЗСОХА, жодних інших документів представники "муніципальної охорони" не показали. Так само, за словами представника руху "Зелений фронт", не представлялися і присутні представники міліції.

За його інформацією, під час сутички постраждала пенсіонерка, яку з тяжкими травмами та підозрою на перелом хребта і пошкодження нирок забрала швидка допомога.

"Це був масований акт насилля, людей штовхали, били ногами, руками! Журналістів, які намагалися це знімати, били по ногах", - заявив І.РОЗСОХА.

Він також сказав, що міліція не втручалася у конфлікт і не намагалася розборонити його сторони.

Як повідомляв УНІАН, у парку ім. Горького за дозволом Харківського міськвиконкому триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. Від початку вирубки на місці робіт її противники вже близько тижня намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що воно ведеться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню.

Періодично на місці подій відбуваються сутички. 27 травня, близько 15.00 у зоні вирубки дерев у парку ім. Горького сталося зіткнення між виконавцями робіт і противниками вирубки, внаслідок чого постраждали двоє протестувальників, яких швидкою допомогою було доправлено до лікарні.