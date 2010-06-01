В Одесі заборонили купатися в морі

У зв`язку з великими опадами обласна санепідемстанція тимчасово заборонила морське водокористування на міських пляжах Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр СЕС.

Разом із тим, перевищення санітарних норм за мікробіологічними показниками в пробах морської води з 25 по 28 травня не виявлено, йдеться в повідомленні.

Співробітники облСЕС поки не коментують ситуацію, а 31 травня головний державний санітарний лікар Одеської області Любов ЗАСИПКА повідомила, що якість морської води відповідає нормативним показникам.

Купатися на пляжах міста можна буде не раніше кінця тижня, повідомляють фахівці облСЕС.

Сьогоднішню заборону на купання в морі пов`язують зі зливовими дощами – вода змила в море багато міського бруду, а також із аварійною ситуацією, що виникла на каналізаційній насосній станції в Київському районі Одеси, про що повідомила прес-служба Управління надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, внаслідок чого на цій ділянці прибережної зони в море потрапили неочищені стоки.