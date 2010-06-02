Міліція відпустила затриманого в Києві керівника Донецької медіа-профспілки

Затриманого сьогодні керівника Донецької медіа-профспілки Максима АБРАМОВСЬКОГО після з’ясування його особи та складання протоколу про вилучення у нього зброї міліція відпустила до отримання результатів експертизи.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві, вчергове наголосивши, що жодного фізичного впливу під час слідчо-оперативних дій ніхто з правоохоронців до нього не застосовував.

Крім того, як зазначили в столичній міліції, лише в Києві, за офіційними даними, налічується 2978 осіб, які так чи інакше мають офіційне відношення до засобів масової інформації, і відповідно до чинного законодавства, мають право на офіційне придбання, реєстрацію, зберігання та носіння травматичної зброї.

При цьому в столичному главку нагадали, що не завжди представники ЗМІ, які мають таку зброю, користуються нею відповідно до ситуації, нагадавши при цьому конфлікт, який стався днями на Харківському житловому масиві столиці, де представник ЗМІ поранив п’ятьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, журналіста М.АБРАМОВСЬКОГО було затримано сьогодні вранці на станції метро "Вокзальна".

Як заявив його колега, який був поруч, Тимофій ЗЛАТКІН, "ми ледве зайшли у вестибюль станції, як біля кас ззаду на Максима напали двоє невідомих у цивільному, коротко відрекомендувавшись, що вони з міліції, заламали руки і завели до станційної кімнати міліції".

В київській міліції підтвердили затримання М.АБРАМОВСЬКОГО. "При поверхневому огляді у нього виявлено газовий пістолет і посвідчення-дозвіл на нього", - пояснили в міліції причину затримання.

"Але, - як зазначили в Главку, - за попередніми даними, пістолет перероблений для стрільби іншими набоями. Крім того, у нього вилучено обойму як з "газовими" набоями, так і обойму для відстрілу гумових куль. В присутності понятих пістолет і набої вилучено і буде направлено на балістичну експертизу”.

“Слідчо-оперативна група отримає пояснення від нього і відпустить до отримання результатів експертизи", - запевнили в ГУ МВС Києва.