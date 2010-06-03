Азаров про три напрямки, потужний інструмент і страшну цифру

Стабілізація економічної ситуації в агропромисловому комплексі, разом з будівництвом і розвитком промисловості, є основним завданням для уряду України на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора на розширеній нараді з питань аналізу ситуації і перспектив розвитку АПК.

«Ми збираємося ресурси всі, які маємо, зосередити саме на реалізації і на підйомі цих трьох напрямків», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що у сфері АПК є дуже багато проблем, які вимагають негайного рішення, серед них і робота Аграрного фонду.

«Ми створили такий потужний інструмент як Аграрний фонд – чому АФ не працює і коли він запрацює? Знову я почую – дай гроші і запрацює Аграрний фонд, а ось без грошей він не запрацює. Але я всім кажу – з грошима і дурень справу поправить. А ось як поправити справу, щоб витрачання ресурсів було мінімальним, але ефективним?» - запитав М.АЗАРОВ.

Крім того, він нагадав, що Україна є третім за величиною експортером зерна. При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що було б позитивом, якби Україна не тільки числилася серед найбільших експортерів зерна, а й розвивала виробництво продукції з цього зерна.

«З одного боку, можна себе кулаком у груди бити, а з другого – треба подумати, чи раціонально це, або наскільки це раціонально. А чи не раціональніше було переробляти все, що ми одержуємо і збираємо, і вже у вигляді готової продукції експортувати. Що для цього треба зробити? Звісно, що цього за місяць, а може навіть і за рік цього не зробиш. Але ми ж з вами не тимчасові виконавці, ми повинні закласти основи на роки», - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр-міністр поставив питання про те, чому вже не перший рік в Україні скорочується поголів`я великої рогатої худоби. Про це багато говорять, зазначив М.АЗАРОВ, проте ситуація не змінюється.

«Говоримо, говоримо, а воно (поголів`я – УНІАН) продовжує скорочуватися. Десь ми повинні зупинитися», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що порівняно з радянськими часами поголів`я худоби скоротилося разів у п`ять.

«Це страшна цифра», - підкреслив прем`єр.

Також М.АЗАРОВ критично відізвався про стан аграрної науки.

«Де вітчизняні комбайни, де сучасні вітчизняні трактори, де набір інвентаря вітчизняний, де нові сорти?» - запитав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що на розвиток аграрної науки щороку виділяється по 500 млн. грн.

«Мені кажуть - мало витрачаємо грошей знову. Ми на Академію аграрних наук, мені сьогодні сказали, півмільярда гривень за рік витрачаємо. Може ці півмільярда віддати на будівництво якогось свинокомплексу, більше віддачі буде», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що свідомо загострює критику, оскільки про поганий стан АПК говорити доводиться не перший рік, а ситуація не змінюється.

М.АЗАРОВ зазначив, що під час ході сьогоднішньої наради необхідно виробити шляхи вирішення проблемних питань, доручити віце-прем`єр-міністру Віктору СЛАУТІ взяти контроль над вирішенням проблем і вже через місяць проаналізувати перші результати.