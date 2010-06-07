18 гірників шахти ім. Скочинського госпіталізували
12:45, 07 червня 2010Суспільство
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Учора стався раптовий викид
У Донецьку в обласну лікарню профзахворювань госпіталізовано 18 гірників шахти ім. Скочинського, де напередодні стався викид вугілля і газу.
Як повідомив УНІАН головний лікар лікарні Євген ГЛАДЧУК, стан здоров`я всіх 18 гірників лікарями оцінюється як задовільний.
«Усі гірники, доставлені до нас, проходять обстеження. Після цього буде призначений відповідний курс лікування», - сказав Є.ГЛАДЧУК.
Як повідомляв УНІАН, учора о 18.56 на шахті ім. Скочинського (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія») на горизонті 1200 м стався раптовий викид вугілля і газу. На аварійній ділянці знаходилися 23 гірники. Внаслідок аварії двоє гірників загинуло, доля ще трьох залишається невідомою.
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