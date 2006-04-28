На трасі «Полтава-Кременчук» перекинувся автобус із 69 пасажирами

На трасі «Полтава-Кременчук» неподалік від села Миргородщина перекинувся автобус із 69 пасажирами.

Як передає кореспондент УНІАН, який побував на місці події, автобус 1985 року випуску прямував за маршрутом «Полтава-Олександрія». Під час руху у нього лопнуло переднє ліве колесо. Автобус з`їхав у кювет і перекинувся.

«В автобусі було 69 пасажирів. Троє з них госпіталізовані з різними травмами. Багато людей від допомоги відмовилися, хоча також одержали травми», - повідомив представник ДАІ.

На місце аварії прибув в.о. заступника начальника ДАІ області Микола СТОЦЬКИЙ, який повідомив, що в автобусі, за відомостями з автостанції, було 45 сидячих пасажирів, 24 - стоячі. ДАІ перевіряє обставини ДТП.