Податковий кодекс від Азарова знищить малий бізнес?

Опозиція вважає, що проект Податкового кодексу, внесений до Верховної Ради урядом Миколи АЗАРОВА, знищить малий бізнес.

Про це заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

У зв’язку з цим, за його словами, опозиція повторно внесе на розгляд парламенту пакет законопроектів щодо підтримки малого та середнього бізнесу.

С.СОБОЛЄВ повідомив, що п’ять відповідних законопроектів будуть включені до порядку денного засідання Верховної Ради у середу, 16 червня. При цьому він нагадав, що зазначений пакет законодавчих актів готувався за участю Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді.

Водночас С.СОБОЛЄВ підкреслив, що з проектом урядового Податкового кодексу сталася “детективна історія”, оскільки він не був розданий урядовцям, а розглядався заочно, на основі аналітики.

За словами С.СОБОЛЄВА, попередній аналіз проекту Податкового кодексу свідчить про те, що так звані п’ятирічні канікули для малого і середнього бізнесу завершуються “прямим знищенням малого бізнесу”.

Окрім того, він повідомив, що опозиція у наступну середу ініціюватиме створення Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо захисту свободи слова в Україні. Однією з підстав для цього С.СОБОЛЄВ назвав рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо позбавлення частот низки телеканалів.

Також у середу, 16 червня, опозиція вноситиме до порядку денного парламенту проект постанови про утворення слідчої комісії ВР з питань розслідування законності укладення урядом України угоди з американською юридичною компанією «Trout Cacheris, PLLC» про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади України у 2008-2009 роках та в І кварталі 2010.