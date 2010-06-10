Податковий кодекс від Азарова знищить малий бізнес?
Соболєв розповів детективну історію
Опозиція вважає, що проект Податкового кодексу, внесений до Верховної Ради урядом Миколи АЗАРОВА, знищить малий бізнес.
Про це заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
У зв’язку з цим, за його словами, опозиція повторно внесе на розгляд парламенту пакет законопроектів щодо підтримки малого та середнього бізнесу.
С.СОБОЛЄВ повідомив, що п’ять відповідних законопроектів будуть включені до порядку денного засідання Верховної Ради у середу, 16 червня. При цьому він нагадав, що зазначений пакет законодавчих актів готувався за участю Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді.
Водночас С.СОБОЛЄВ підкреслив, що з проектом урядового Податкового кодексу сталася “детективна історія”, оскільки він не був розданий урядовцям, а розглядався заочно, на основі аналітики.
За словами С.СОБОЛЄВА, попередній аналіз проекту Податкового кодексу свідчить про те, що так звані п’ятирічні канікули для малого і середнього бізнесу завершуються “прямим знищенням малого бізнесу”.
Окрім того, він повідомив, що опозиція у наступну середу ініціюватиме створення Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо захисту свободи слова в Україні. Однією з підстав для цього С.СОБОЛЄВ назвав рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо позбавлення частот низки телеканалів.
Також у середу, 16 червня, опозиція вноситиме до порядку денного парламенту проект постанови про утворення слідчої комісії ВР з питань розслідування законності укладення урядом України угоди з американською юридичною компанією «Trout Cacheris, PLLC» про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади України у 2008-2009 роках та в І кварталі 2010.