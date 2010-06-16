IATA: авіаперевезення в Україні серед найдорожчих і неефективних

Україна досягла певного прогресу у сфері забезпечення безпеки польотів, однак існує ряд проблем, що вимагають уваги.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту) із посиланням на генерального директора і президента IATA Джованні БІСІНЬЯНІ, який 10-14 червня уперше відвідав Україну з робочим візитом.

«Показники безпеки покращилися, але ще багато чого потрібно зробити. Ми повинні прискорити роботу з приведення стандартів безпеки у відповідність до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ICАО). Зокрема, підвищенню рівня безпеки сприяло проходження авіакомпаніями аудиту експлуатаційної безпеки IATA (IOSA). Авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» і «АероСвіт» сертифіковані за стандартами IOSA. Ми маємо намір і надалі розширювати сферу застосування програм аудиту IATA в Україні, щоб у майбутньому отримання сертифіката IOSA стало для національних компаній обов`язковою вимогою », - підкреслив Д. БІСІНЬЯНІ.

Також він зазначив, що аеропортові збори і тарифи на аеронавігаційне обслуговування в Україні залишаються необґрунтовано високими.

«Авіаційна інфраструктура в Україні є однією з найдорожчих у Європі, залишаючись при цьому однією з найменш ефективних. Це підриває конкурентоспроможність України. Потрібні негайні реформи. Настав час почати новий етап консультацій і відкритий діалог відповідно до принципів ICАО. Галузь авіаперевезень, включаючи управління повітряним рухом, неприпустимо розглядати як «дійну корову», - підкреслив гендиректор IATA.

Він вважає, що підписання з Міністерством транспорту і зв`язку України і Державною авіаційною адміністрацією України Меморандуму про наміри відкриває шлях до ще ширшої співпраці між Україною та IATA.

«Ми сподіваємося, що уряд негайно приступить до вирішення питань, пов`язаних із підвищенням безпеки польотів і зниженням інфраструктурних витрат авіакомпаній. У свою чергу, міжнародні стандарти IATA і накопичений нами досвід у вирішенні подібних проблем допоможуть подальшому розвитку української авіації та підвищенню рівня її конкурентоспроможності», - сказав Д. БІСІНЬЯНІ.

Довідка УНІАН. IATA - міжнародна неурядова організація, заснована 1945 року під час Конференції в Гавані (Куба). Діяльність IATA спрямована на розвиток співпраці між авіакомпаніями для надання безпечних, надійних і економічних послуг із повітряних перевезень споживачам з усього світу. На сьогодні членами IATA є близько 230 авіакомпаній із понад 140 країн світу, які здійснюють 93% усіх міжнародних авіарейсів. Серед них - українські авіаперевізники «АероСвіт» і «МАУ».