Євро оговтується - ріст на міжбанку третій день поспіль

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9115/7,9155 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися – 0,2538/0,2540, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,7445/9,7520. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо зросли – 1,23101,23/12 (вівторок - 1,2175/1,2177).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9147.