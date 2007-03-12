Ющенко відкликає подання про призначення голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з листом до Верховної Ради, в якому попросив повернути без розгляду його подання від 28 лютого ц.р. про призначення Віктора КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки України.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, мета такого кроку – проведення додаткових консультацій.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і В.КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

28 лютого прес-служба глави держави повідомила, що Президент повторно вніс до Верховної Ради подання на призначення В.ОГРИЗКА та В.КОРОЛЯ.

Водночас, сьогодні, 12 березня, заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявив, що Президент України ще не вніс у парламент кандидатуру В.КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.

Сьогодні ж В.КОРОЛЬ звернувся до Президента України з проханням відкласти висунення його кандидатури на посаду голови СБУ.

За словами глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, «я б назвав таке рішення пана КОРОЛЯ змістовним тайм-аутом. Він попросив главу держави «заморозити» його кандидатуру, допоки Верховна Рада не прийме остаточного рішення щодо призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ».