Росія послідовно скорочує оборонне співробітництво з Україною

Об`єктивні передумови для нарощування обсягів військово-технічної співпраці (ВТС) між Україною і Росією у 2007 році відсутні.

Таку думку агентству УНІАН висловив директор дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Сергій ЗГУРЕЦЬ, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про необхідність проведення переговорів з російською стороною про перспективи ВТС між двома країнами.

За словами С.ЗГУРЦЯ, найближчим часом Росія буде, як і раніше, зацікавлена у поставках українських авіаційних двигунів виробництва ЗАТ «Мотор-Січ», двигунів для кораблів, що випускаються НПКГ «Зоря-Машпроект», а також у наданні українськими фахівцями послуг з підтримки у стані боєготовності балістичних ракет, які розроблені і побудовані в Україні та стоять на бойовому чергуванні у ракетних військах РФ.

«Також Росія зацікавлена у проекті, пов`язаному з подальшим розвитком транспортного літака Ан-124-100. Тобто, співпраця продовжуватиметься по тих напрямках, по яких у Росії відсутні заміщуючі виробництва і які не вступають у конфлікт з інтересами російських виробників», - відзначив експерт.

Разом з тим, на його думку, скорочення поставок українських озброєнь, що спостерігається останніми роками, і комплектуючих для них до Росії пов`язано з позицією цієї країни, яка послідовно згортає роботу з українським оборонно-промисловим комплексом, створюючи аналогічні заміщуючі виробництва на своїх підприємствах.

«Якщо у загальному обсягу експорту українських озброєнь і військової техніки (ОВТ) у 2004 році частка поставок комплектуючих, що поставляються напряму до Росії і використовуються нею, в основному, для реалізації власних збройових контрактів з третіми країнами, становила до 33%, то за підсумками 2006 року вона знизилася до 20-25%», - додав С.ЗГУРЕЦЬ.

Водночас експерт теоретично допускає можливість збільшення обсягів ВТС з Російською Федерацією за проектами ОВТ так званого 6-го покоління. «По старих типах ОВТ співпраця скорочуватиметься, але Україна і Росія можуть сформулювати новий перелік проектів, за рахунок яких у майбутньому можна буде збільшити обсяги ВТС. Проте найближчим часом це зробити навряд чи вдасться. Комерціалізувати відносини між російським та українським ОПК заважає тиск ідеологічних розбіжностей», - сказав експерт ЦДАКР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді, присвяченій проблемам реформування ОПК України, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що доручив віце-прем`єр-міністру Володимиру РАДЧЕНКУ підготувати зустріч з представниками російського оборонно-промислового комплексу для обговорення перспектив ВТС між двома країнами.

«Ми всі розуміємо, що Росія на сьогодні - наш основний партнер у сфері ВТС. Зараз необхідно готувати зустріч з російською стороною, на якій слід визначитися, що у нас буде в майбутньому», - відзначив прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що «щорічно співпраця з Росією у галузі ВТС у нас зменшується, і динаміка цього явища стійка».

Прем`єр також відзначив, що український ОПК втрачає зарубіжні ринки збуту своєї продукції.