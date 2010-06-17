Азаров обіцяє не віддати рейдерам Маріупольський меткомбінат

Уряд підтримує трудовий колектив та голову правління Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча і не дозволить рейдерам захопити один із флагманів української металургії.

Про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою правління комбінату Володимиром БОЙКОМ, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Керівник комбінату проінформував главу уряду про спробу протиправного захоплення підприємства, про категоричний протест проти цього з боку трудового колективу і висловив впевненість в тому, що уряд забезпечить правовий захист законним власникам і нормальну роботу одного з найбільших вітчизняних металургійних комбінатів.

Також В.БОЙКО повідомив, що керівництво комбінату шукає економічно обґрунтовані рішення про об’єднання активів з метою забезпечити сировинну базу і ефективний маркетинг продукції ММК ім. Ілліча, відновити фінансову стабільність підприємства.

М.АЗАРОВ запевнив, що Кабінет міністрів безумовно захистить законні права та інтереси вітчизняного товаровиробника.

«Я знаю про ситуацію на комбінаті, позиція уряду з цього питання зрозуміла: ми на боці трудового колективу, генерального директора і ніколи не допустимо ніяких рейдерських захоплень підприємства, відомого на всю країну і в світі», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр-міністр пообіцяв, що уряд знайде рішення проблеми відтермінування або розстрочки платежів комбінату за газ і проблеми відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня п.р. представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також якісь інші викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Водночас, генеральний директор ММК ім. Ілліча В.БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

3 червня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Комісія боротьби з рейдерством найближчим часом вивчить ситуацію на ММК ім. Ілліча. Прем`єр підкреслив, що відповідне доручення було дано Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.