Заступник міністра, якого взяли на хабарі, підвів під статтю і свого водія

Печерський районний суд Києва видав дозвіл прокуратурі на проведення обшуку в двох квартирах колишнього заступника міністра охорони навколишнього середовища Богдана ПРЕСНЕРА, затриманого за звинуваченням в отриманні хабара у великому розмірі.

Про це повідомляє газета "Дело" (№ 100 від 18 червня 2010 року).

"Одна квартира, в якій тимчасово проживає чиновник, розташована в Києві. Друга - за місцем прописки, в селі Вінники Львівської області. Таким чином, співробітники правоохоронного відомства планують знайти нові докази провини екс-чиновника, якого звинувачують в одержанні великого хабара наприкінці минулого місяця", - повідомляє газета.

Водночас, за інформацією видання, Б.ПРЕСНЕР встиг одержати 100 із 200 тис. дол., які вимагав за сприяння у призначенні заступника начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області, заступника головного інспектора з охорони природи в регіоні на посаду керівника цих державних структур. "Дело" уточнює, що другу частину хабара (100 тис. дол.) Б.ПРЕСНЕРУ мали передати після призначення кандидата на посаду.

"Перша розмова між одеським чиновником і заступником міністра охорони навколишнього середовища відбулася 20 травня. Б.ПРЕСНЕР викликав одесита до Києва як кандидата на посаду для проведення співбесіди. Під час цієї зустрічі, згідно зі свідченням претендента на посаду, заступник міністра озвучив суму, необхідну для сприяння в призначенні - 200 тис. дол. В іншому випадку він пообіцяв зробити все, щоб не допустити цього призначення", - пише газета.

За інформацією "Дела", одеський чиновник, погодившись на умови Б.ПРЕСНЕРА, приїхав до столиці 28 травня. "Обидва зустрілися о 8-й годині ранку на першому поверсі міністерства. Там відбулася коротка розмова, з якої з`ясувалося, що при собі у кандидата на "екологічний пост" є лише 10 тис. дол. Увечері вони знову зустрілися в Міністерстві охорони навколишнього середовища, в кабінеті столичного чиновника. Б.ПРЕСНЕР запропонував гостю вийти з кабінету, взявши з собою порожній портфель. Обидва попрямували до ліфта будівлі міністерства, в якому і відбулася передача грошей", - повідомляє газета.

Наступна зустріч відбулася за три дні - 31 травня. "Вранці заступник міністра сам набрав телефонний номер одеського чиновника і, за свідченнями претендента на посаду, зажадав того ж дня привезти 90 тис. дол. За кілька годин заступник начальника Держекологічної інспекції в Одеській області з кейсом в руці прибув на вул. Урицького, 35, де розташовано міністерство", - повідомляє "Дело".

За інформацією газети, щоб перестрахуватися, Б.ПРЕСНЕР запропонував вийти з будівлі міністерства. Обидва сіли в автомобіль "Ауді A6", на якому їздить заступник міністра, і попрямували до будівлі Кабінету міністрів у центрі Києва. "Дорогою київський чиновник пояснив, як поступити з грошима. Одесит мав їх передати водієві ПРЕСНЕРА, після того, як сам заступник міністра вийде з автомобіля. Розпрощавшись із заступником міністра на вулиці Грушевського, водій і кандидат на посаду виїхали з центру. На вулиці Механізаторів водій одержав обумовлену суму у розмірі 90 тис. дол.", - повідомляє газета.

За інформацією "Дела", водія, який брав участь в передачі хабара, взято під варту, поміщено до СІЗО, і він проходить у кримінальній справі як посібник в одержанні хабара. "Йому загрожує термін тюремного ув`язнення до 3-х років. Покарання для ПРЕСНЕРА, якому загрожує стаття за хабарництво (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), може бути значно жорсткіше - за цією статтею передбачено термін ув`язнення від 8 до 12 років", - повідомляє газета.

Як повідомлялося, 1 червня Генеральна прокуратура спільно з СБУ затримала під час одержання хабарі в особливо великих розмірах заступника міністра охорони навколишнього середовища України Б.ПРЕСНЕРА.

Того ж дня Кабінет міністрів звільнив чиновника з посади.