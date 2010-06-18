Компанія, яку не допустили до продажу Луганськтепловозу, хоче допомогти КМУ

Компанія «Мантара Холдинг» вітає наміри уряду розібратися в ситуації навколо скандального продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Так прокоментував УНІАН сьогоднішню заяву віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА про «Луганськтепловоз» уповноважена особа «Мантара Холдинг» Вячеслав ДЕРИШЕВ.

За його словами, дана заява українського віце-прем`єра може свідчити лише про одне – в уряді серйозно занепокоєні ситуацією з продажем «Луганськтепловоза» і щиро бажають у ній розібратися.

В.ДЕРИШЕВ також повідомив, що його компанія надасть всіляке сприяння, аби прояснити ситуацію навколо даного продажу і зі свого боку готова надати всю наявну у неї інформацію з даного конкурсу.

Він також висловив упевненість, що уряд дасть об`єктивну оцінку діям різних сторін під час і після закінчення конкурсу з продажу «Луганськтепловоза».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні заявив журналістам, що уряд не виключає, що під час аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ "Луганськтепловоз" була змова компаній, які беруть участь у конкурсі.

«Зараз у нас в уряді розглядається питання, чому жодного кроку не було зроблено під час торгів. Була стартова ціна, і ніхто нічого додатково не дав. Схоже, що була змова. Зараз займаємося», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що складається ситуація, «коли дві компанії вийшли на торги і домовляються, хто купує».

Довідка УНІАН. 15 червня керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Загалом у конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання імені Фрунзе" (НВО імені Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.