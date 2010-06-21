Пинзеник стверджує, що Нафтогаз заплатив Газпрому за «газ Фірташа»

Газ в об`ємі 11 млрд. куб. м, який за рішенням Стокгольмського арбітражного трибуналу НАК «Нафтогаз України» мала повернути компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), було повністю сплачено держхолдингом.

Про це заявив екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК, повідомляє УНІАН його прес-служба.

За його інформацією, суть домовленості від 19 січня 2009 року полягала у тому, що всі права постачальника газу - ВАТ «Газпром» (кредитора) - перейшли до НАК «Нафтогаз України».

«RosUkrEnergo не заплатило ВАТ «Газпром» за 11 млрд. куб. м газу. НАК «Нафтогаз України» забрала цей газ і заплатила за нього ВАТ «Газпром», - відзначив В.ПИНЗЕНИК.

Як відзначив екс-міністр фінансів, одержувати згоду на таку поступку з боку RosUkrEnergo за українським законодавством не вимагалося.

«У рамках домовленостей про поступку прав вимоги «Нафтогаз України» мав подати позов про стягнення заборгованості з RosUkrEnergo за газ, орієнтуючись при цьому на діючі ринкові ціни на газ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей об`єм газу було вилучено «Нафтогазом» у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.