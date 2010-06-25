Газпром попросив Україну збільшити транзит газу

Російський газовий монополіст "Газпром" надіслав до України заявку на збільшення щодобового транзиту "блакитного палива" до Європи на 55-67 мільйонів кубічних метрів. Про це повідомило джерело "Дзеркала тижня" у Мінпаливенерго.

Приблизно у таких об`ємах "Газпром" скоротив транзит газу через Білорусь із моменту початку недавнього конфлікту між Москвою та Мінськом.

Варто відзначити, що 22 червня прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна може прокачувати до Європи додатково від 15 до 30 млрд куб. м російського "блакитного палива" щорічно.

"Якщо в цьому виникне необхідність, то українська ГТС реалізує передусім договори з поставок газу до Європи", - заявив тоді голова Кабміну.

Нагадаємо, з 21 червня за розпорядженням президента Росії Дмитра Медвєдєва "Газпром" розпочав поступове скорочення поставок газу до Білорусі, вимагаючи сплатити борг у розмірі 228 мільйонів доларів. Вже 24 червня, після того, як Мінськ сплатив борг, Москва відновила поставки у повному об`ємі.

У той же час Білорусь зажадала від Росії погасити борг у розмірі 260 мільйонів доларів, пригрозивши обмежити транзит газу до Європи. "Газпром" визнав і сплатив 228 мільйонів доларів боргу.

При цьому, як заявили у російській компанії, у п`ятницю поставки російського газу до Білорусі і його транзит до Європи здійснюються в повному об`ємі.

Окрім того, у п`ятницю "Газпром" надіслав до Мінську документи для оформлення підвищення ставки транзиту. "Ми направили до Білорусі пакет документів, які необхідно підписати для того, щоб легалізувати їхні претензії стосовно вищих ставок з транзиту", - повідомив офіційний представник компанії Сергій Купріянов.