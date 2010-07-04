В «Артеку» 5-11 липня відбудеться міжнародний дитячий кінофестиваль

Міжнародний дитячий кінофестиваль урочисто відкриється 5 липня в “Артеку”. У конкурсній програмі візьмуть участь вісім фільмів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», російські кінокартини «Однокласники», «З чорного ходу», «Будинок сонця», польську стрічку «Чарівне дерево», казахську - «999», російсько-польську - «Тільки не зараз», японсько-російсько-канадський фільм «Перший загін», російсько-німецький «Переселенець» оцінюватиме найбільше в світі дитяче журі: понад 3600 дітей, які відпочивають у міжнародному центрі в кінофестивальну зміну.

Діти визначать переможців у номінаціях: «Найдобріший фільм», «Наймудріший фільм», «Найбільш захоплюючий фільм», «Найкращий фільм», «Найкращий актор кінофестивалю», «Найкраща актриса кінофестивалю», «Найкращий хлопчик-актор кінофестивалю», «Найкраща дівчинка-актриса кінофестивалю», сказано в прес-релізі.

Спеціальні дипломи заснувало мале дитяче журі.

На фестиваль в «Артек» приїдуть відомі актори і режисери, пройдуть майстер-класи, творчі майстерні «Озвучування і дубляж фільму» і «Школа радіожурналістики», аква-шоу, конкурс акторської майстерності, діти стануть учасниками зйомок серіалу «Свати».

Творча лабораторія «Клас миру» має намір зняти сім короткометражних фільмів по 7 хвилин кожен за сім кінофестивальних днів за сценаріями, які разом з професіоналами кіно напишуть артеківці. Фільми увійдуть до альманаху «Сім Я - Артек», його прем`єра відбудеться на урочистій церемонії закриття фестивалю 11 липня.

В цілому протягом фестивального тижня юні глядачі зможуть подивитися близько 20 фільмів, створених в останні роки для дітей і юнацтва.

Президентами XVIII кінофестивалю є народний артист Росії Олександр МИХАЙЛОВ і народна артистка України Ольга СУМСЬКА.