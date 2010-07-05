У Павлограді ліквідували конвертаційний центр з обігом 10 мільйонів

У Павлограді співробітники Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області ліквідували незаконний конвертаційний центр з обігом 10 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

Троє організаторів конвертаційного центру за попередньою змовою створили ряд фіктивних підприємств, використовуючи втрачені документи державних установ, підробні печатки і штампи. Документально ці підприємства мали функціонувати в аграрному секторі економіки. Реально фірми використовувалися у тіньовій схемі для конвертації безготівкових коштів у готівку.

За інформацією податківців, цього року через рахунки фіктивних фірм, відкритих у декількох банках, пройшло 10 млн. грн.

Проведено обшуки за місцями розташування тіньових офісів, у приватних будинках та автомобілях шахраїв. Вилучено майже 200 тис. грн. готівкових і безготівкових грошових коштів, 7 печаток та штампів фіктивних фірм, чекові книжки та комп’ютерну техніку з системою «клієнт-банк».

Слідчим відділом Управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.