Міліція заперечує факт побиття журналіста "Фокуса", але...

Керівництво Запорізького главку міліції заперечує факт побиття журналіста видання "Фокус", але підтверджує факт застосування до нього фізичної сили. Відповідні заяви були зроблені сьогодні на прес-конференції начальником ГУ МВС у Запорізькій області Володимиром СЕРБОЮ і заступником начальника Запорізького главку міліції Віктором НЕСТЕРЕНКОМ.

За словами В.НЕСТЕРЕНКА, фізичну силу було застосовано до Д.СТОЙКОВА після того, як він, відреагував на попередження співробітників міліції про необхідність припинення правопорушення (розпиття пива в громадському місці) погрозами на адресу правоохоронців.

"СТОЙКОВ почав чинити опір співробітникам міліції - озвучував погрози, розмахував руками. В результаті, дійсно, співробітники міліції застосували фізичну силу - одягли наручники, посадили в машину й доставили його та другого (САФОНОВА - УНІАН) до райвідділу", - повідом В.НЕСТЕРЕНКО. При цьому він зазначив, що жоден із чоловіків посвідчення журналіста не пред`являв і показав відео їх перебування в приміщенні Комунарського РВВС м. Запоріжжя, на якому видно, що речі знаходилися у чоловіків, а самі вони постійно перебували в коридорі райвідділу, де знаходилося ще декілька затриманих.

Також журналістам було продемонстровано фрагмент відеозапису відвідання райвідділу міліції медиками, яких співробітники РВВС викликали для отримання даних про стан психічно хворого затриманого: запис свідчить, що Д.СТОЙКОВ перебував у безпосередній близькості від медиків, але маючи можливість звернутися до них за меддопомогою, не зробив цього.

За словами начальника ГУ МВС у Запорізькій області В.СЕРБИ, інформацію про те, що співробітники міліції нібито побили журналістів він отримав 3 липня - після повідомлення чергового МВС про те, що до київської лікарні звернувся СТОЙКОВ, у якого були виявлені "здавлений забій правого зап`ястя й забій грудної клітки" - пошкодження, які, за його словами, були заподіяні саме співробітниками міліції.

"Зараз, за даним фактом інспекцією з особового складу ГУ МВС у Запорізькій області проводиться службова перевірка, матеріали якої будуть передані в прокуратуру Комунарського району Запоріжжя, яка й дасть правову оцінку діям співробітників міліції", - повідомив В.СЕРБА.

Він також зазначив, що "можливо, після висновків прокуратури будуть складені додаткові матеріали відносно порушників і, можливо, ми направимо їх до суду, а міліціонерам буде дана найжорсткіша оцінка, в першу чергу за невчасну доповідь про події начальникові ГУ МВС".

Як повідомляв УНІАН, 5 липня на офіційному сайті видання "Фокус" була опублікована інформація під заголовком "Фотожурналіста Фокусу побили в запорізькій міліції", в якій затверджувалося, що о 23:40 2 липня, коли кореспонденти Фокусу Дмитро СТОЙКОВ і Євген САФОНОВ на Привокзальній площі в Запоріжжі очікували поїзд до Києва, до них під`їхала машина міліції, з якої вийшли сержант і прапорщик ППС, які не представившись, повідомили журналістам, що ті порушують закон - п`ють пиво в громадському місці - й наказали розкрити свої сумки.

"Коли фотожурналіст Дмитро СТОЙКОВ дістав із рюкзака фотоапарат, співробітники міліції зажадали заховати апаратуру, пригрозивши розбити її об голову Дмитра. Фотограф не став ховати камеру, за що патрульні наділи на Дмитра наручники, ударивши його головою об капот свого автомобіля. У журналіста запаморочилася голова, він почав непритомніти. Співробітники ППС кинули його в машину - на підлогу між передніми і задніми сидіннями. Журналіста Євгена САФОНОВА посадили зверху. В Комунарському РВВС Запоріжжя один із патрульних завів СТОЙКОВА в громадську приймальню і наказав витрусити на стіл усі речі з рюкзака. На прохання Дмитра проводити обшук при свідках (у рюкзаку була дорога професійна фотоапаратура) міліціонер посадив фотографа на стілець і кілька разів ударив кулаком у груди й у голову", стверджується в інформації "Фокус".

В інформації так само стверджувалося, що "журналістів протримали в коридорі РВВС більше трьох годин, після чого випустили. Весь цей час журналістам не дозволяли користуватися мобільними телефонами, позбавивши їх можливості зв`язатися з родичами, редакцією або адвокатом".