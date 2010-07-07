На Одещині вода в Дністрі перевищила критичний рівень на півметра

На Одещині через підвищення рівня води в Дністрі підтоплено околиці райцентру Біляївка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, за останню добу рівень Дністра, що розлився, піднявся в межах Одеської області ще на 5 см і в середу вранці становив 260 см, що на 15 см вище за критичну позначку.

Внаслідок паводку вже підтоплено декілька присадибних ділянок на околиці райцентру Біляївка, а також сільськогосподарські ділянки під зерновими культурами на дністровському острові Троїцький.

Тим часом, рівень води Дунаю в межах Ренійського та Ізмаїльского районів спадає. Зокрема, поряд із райцентрами Рені та Кілія він знизився за минулу добу на 3 см, а на ділянках поряд із Вилковим та Ізмаїлом - відповідно на 2 см і 1 см.

Проте паводкова ситуація, як підкреслюють в облуправлінні з надзвичайних ситуацій, залишається як і раніше критичною, оскільки в Ренійському та Ізмаїльскому районах рівень води в Дунаї перевищує критичні позначки відповідно на 61 см і 48 см.

Як повідомляв УНІАН, на автотрасі «Одеса-Рені» обмежено рух вантажного транспорту через вихід із берегів Дністра.

Свого піку паводок на Дністрі може досягти 7-8 липня.

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської ОДА не виключають, що будуть підтоплені населені пункти в низинах.