Верховна Рада ухвалила новий Бюджетний кодекс

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосували 245 з 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ, після розгляду законопроекту у другому читанні були підготовлені узгоджені пропозиції з урахуванням майже повністю пропозицій Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, зазначив, що також враховано пропозиції Адміністрації Президента з тим, щоб у подальшому не було ветування закону.

А.МАРТИНЮК наголосив, що в узгоджених пропозиціях «врахована абсолютна більшість зауважень Головного юридичного управління апарату ВР». Він підкреслив, що ними відновлено повністю усі права і повноваження, які передбачені Регламентом ВР щодо участі парламенту у підготовці до розгляду та ухвалення проекту бюджету.

Він нагадав, що у проекті змін до Бюджетного кодексу, підготовленому до другого читання, було багато норм, які скорочували повноваження парламенту в цьому питанні.

А.МАРТИНЮК також наголосив, що передбачено розбити на два закони розглянутий у другому читанні законопроект. За його словами, йдеться про те, що один закон – це «чистий закон», тобто нова редакція Бюджетного кодексу, а також ухвалюється Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України». Він підкреслив, що ці два закони мають одночасно набрати чинності.

При цьому у сесійній залі розгорнулася дискусія між представниками парламенту і Кабінету міністрів щодо норми, якою передбачалося надати право уряду ухвалювати нормативно-правові акти до врегулювання даних питань законодавчо. Уряд наполягав на необхідності такої норми.

Головуючий на засіданні А.МАРТИНЮК та представники опозиції наголошували на тому, що в результаті ухвалення такої норми в Україну повернеться система декретів Кабінету міністрів. За його словами, уряд пропонував ввести норму про те, що розміри державних соціальних гарантій, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, законом про державний бюджет і нормативно-правовими актами уряду до врегулювання таких питань законами. А.МАРТИНЮК наголосив: «Тобто, ми повертаємося до відомих декретів Кабінету міністрів України». Він наголосив, що Конституція передбачає, що ці питання визначаються тільки законами.

Міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО наполягав на необхідності ухвалення такої норми і навіть під час голосування за виключення такої норми просив сесійний зал не підтримувати таку пропозицію. Але, незважаючи на таку позицію Мінфіну, 369 голосами все ж було ухвалено рішення щодо виключення норми, яка пропонувалася урядом.

Для забезпечення стабільності бюджетної системи законом передбачено встановити на постійній основі окремі норми, які щорічно регулювалися законом про державний бюджет.

Зокрема, визначено склад доходів загального фонду державного бюджету, перелік захищених видатків бюджету, процедуру перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, конкретизовано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за державними програмами соціального захисту тощо.

Переглянуто джерела доходів місцевих бюджетів, упорядковано видаткові повноваження місцевих бюджетів.

Віднесено у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних відносин, фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва і плату за землю (які зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування), надходження адміністративних штрафів, плату за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад; податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, у складі місцевих податків і зборів.

Крім того, передбачено узгодження інших законів України зі змінами до Бюджетного кодексу України (зміни до 26 законів, зокрема Цивільного кодексу України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів).