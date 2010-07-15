Експерт пропонує штрафувати банки за пасивність на ринку кредитування

Іноземні банки, що переслідуть на українському ринку тільки спекулятивні цілі, можуть привести до краху фінансової системи України. Таку думку висловив незалежний банківський аналітик Андрій Демченко. На його думку, інтеграція нашої країни в міжнародну банківську систему дала сумнівні результати.

«Іноземні банки, що зайшли до України п`ять років тому, не змогли наситити українську економіку довгими грошима - кредити видавалися за високими ставками і в основному у валюті, що сьогодні призвело до збільшення боргового навантаження на бізнес і проблем з обслуговуванням боргів. Схожі проблеми має населення, яке взяло валютні кредити під купівлю квартир і машин. Крім того, такі фінустанови не привезли в Україну нові технології, а сконцентрувалися на бюрократії і нашесті дорогих іноземних фахівців сумнівної цінності», - переконаний експерт. На його думку, більшість західних банків прийшли в Україну зі спекулятивними намірами, і сьогодні на державному рівні необхідно вживати заходів, які б перешкоджали остаточному підриву вітчизняної фінансової системи.

Серед таких заходів, вважає експерт, можна назвати зобов`язання поповнення статутних фондів своїх українських «дочок». «Необхідно примусити їх завести до України декілька мільярдів доларів. Крім усього іншого, це дозволить державі поповнити валютні резерви», - говорить Андрій Демченко. Крім того, на його думку, держава повинна сприяти розвитку успішних вітчизняних банків і сприяти роботі тільки тих іноземних фінустанов, які своєю роботою доведуть наявність стратегічних інтересів. Для того, щоб оперативно виправити ситуацію, що склалася в економіці, необхідно тимчасово ввести штрафи за пасивність на ринку кредитування, а також ліміти на іноземних фахівців у керівництві банків. «Усунення компетентних українських топ-менеджерів від управління системними банками і їх заміна на іноземних фахівців, що не розбираються у вітчизняній специфіці, - загроза для стабільності банківського сектора. Саме у цьому ключі слід розглядати такі приклади, як відставка Сергія Наумова, який до останнього часу очолював «Укрсиббанк» BNP Paribas і його заміна на експатріанта Філіпа Жуаньє, який ніколи не працював на пострадянському просторі і до останнього часу розвивав бізнес BNP Paribas у Єгипті», - акцентує увагу Андрій Демченко.

Експерт також пропонує спосіб позбавити населення від «боргової кабали» - непосильної заборгованості за споживчими кредитами: «Для цього треба внести зміни до законодавства: фізична особа може повністю погасити кредит (іпотека або автокредит), повернувши банку предмет застави незалежно від його поточної ринкової вартості».

Одним із найважливіших чинників, які дозволять зберегти вітчизняний банківський сектор, експерт називає незалежність Національного банку України від впливу міжнародного капіталу. «Це потрібно зробити, навіть, незважаючи на останні зміни в закон про НБУ, внесені під натиском МВФ, і направлені нібито на посилення незалежності центрального банку від уряду. Інакше втрата з боку держави контролю над НБУ приведе до втрати контролю над економікою», - вважає Андрій Демченко.