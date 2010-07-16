Вибух на автостоянці у Харкові: згоріло 11 машин

Сьогодні вночі на несанкціонованій стоянці у Харкові стався вибух. Внаслідок пожежі, що виникла, згоріли 11 автомобілів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Харківській області.

Подія сталася о 03.30 по проспекту Перемоги, 75-а, в густонаселеному районі «Олексіївка».

На цей час встановлено, що вибухнув газовий балон в автомобілі «Газель». Причина вибуху встановлюється.