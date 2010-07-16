Вибух на автостоянці у Харкові: згоріло 11 машин
11:42, 16 липня 2010Суспільство
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Причина встановлюється
Сьогодні вночі на несанкціонованій стоянці у Харкові стався вибух. Внаслідок пожежі, що виникла, згоріли 11 автомобілів.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Харківській області.
Подія сталася о 03.30 по проспекту Перемоги, 75-а, в густонаселеному районі «Олексіївка».
На цей час встановлено, що вибухнув газовий балон в автомобілі «Газель». Причина вибуху встановлюється.
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