Як утікти в кайданках з поліцейської машини

У штаті Флорида (м. Альтамонте-Спрінгз) підозрюваний в кайданках зміг вибратися з поліцейської машини, передає Associated Press з посиланням на місцевий телеканал.

19-річний Р.Акілл був заарештований за звинуваченням у магазинній крадіжці. Поки їхали в дільниці, він заявив, що йому важко дихати і що він страждає від страху замкнутого простору. Поліцейський прочинив вікно, а коли машина зупинилася на світлофорі, затриманий відкрив двері ззовні і вискочив.

Його шукають з собаками і вертольотом, і готові пригадати все, за що Р.Акілла затримували раніше. А такого теж назбиралося чимало, включаючи побиття вагітної дружини і незаконне позбавлення волі.