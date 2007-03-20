«Голокост проти ромів»

На виставці представлені фотодокументи, архівні матеріали, приватні листи та періодичні видання 1941-1945 рр., присвячені трагедії ромського народу в роки Другої світової війни в Європі.

Голова Міжнародного центру толерантності, народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН, за підтримки якого проходить виставка, на її відкритті зазначив, що десятиліття - з 2005 по 2015 рік - оголошено в Європі “Ромською декадою”.

За його словами, впродовж цього періоду планується проведення заходів, які б сприяли інтеграції ромів в сучасне життя. “В Україні вже було проведено кілька конференцій щодо приєднання до “Ромської декади”, але остаточно крапка в цьому ще поставлена”, - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Він також нагадав, що близько півмільйона ромів були розстріляні, отруєні газом, заморені голодом, замордовані у концтаборах в роки Другої світової війни, і “цього достатньо, щоб вважати їх жертвами голокосту нарівні з іншими народами, які постраждали від нацистських злочинів”.

О.ФЕЛЬДМАН також зазначив, що смертний вирок ромам нерідко виносили біологи, які робили висновок: “Екземпляр не лише не має ніякої вартості для суспільства, а й є небезпечним для нього”.

Народний депутат також повідомив, що Міжнародний центр толерантності ініціював програму пам’яті вшанування ромів, в рамках якої на місцях вбивств ромів встановлено понад 10 пам’ятників. Він також додав, що навесні такий пам’ятник буде встановлено в Чернігові.

О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що сьогоднішня виставка - це сигнал до започаткування суспільних змін, які дозволять зберігати культуру толерантності людей, які живуть поруч з нами.

*** Виставка створювалася багато років поспіль Німецьким документально-культурним центром «Сінті та Рома» (Хайдельберг), вперше була презентована в 2006 році в Раді Європи (в Страсбурзі) і в 2007 році - в Організації Об’єднаних Націй (Нью-Йорк).

За даними останнього перепису населення, в Україні проживає 47 тис. 600 ромів. За свідченнями громадських організацій - до 400 тисяч.

У роки Другої світової війни ромів безжально і масово знищували. Жертвами нацистських переслідувань стали близько 3 мільйонів ромів. Тисячі їхніх могил є по всій Європі. В Україні під час німецької окупації ромів було піддано тоталітарному винищенню: вони були одними з перших жертв Бабиного Яру. Сьогодні в країні 3,5 тис. ромів вважаються жертвами геноциду.