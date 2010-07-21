Буковинського чиновника спіймали на неіснуючих мостах

Співробітники УБОЗ УМВС України у Чернівецькій області задокументували злочинну діяльність посадових осіб облдержадміністрації, які під час ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, навмисно завищували вартість виконаних відновлюваних протипаводкових робіт у кількох районах Буковини.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, чиновники у 2008 році уклали договір між Головним Управлінням регіонального розвитку, архітектури та інфраструктури ОДА та Українською державною корпорацією з виконання монтажних і спеціальних робіт «Укрмонтажспецбуд» (Київ) за яким підприємство взяло на себе обов`язки з виконання робіт по відновленню вулиць, доріг, мостів та інших об`єктів дорожнього господарства у Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому, Сокирянському і Хотинському районах Чернівецької області, що перебувають у комунальній власності та фінансуються за рахунок коштів субвенцій державного бюджету, обласного бюджету для ліквідації наслідків стихійного лиха.

За даними правоохоронців, 34-річний заступник начальника Головного управління регіонального розвитку архітектури та інфраструктури ОДА у грудні 2008 року вступив у злочинну змову зі службовими особами генпідрядної організації «Укрмонтажспецбуду», спрямовану на привласнення коштів.

Посадовець, достовірно знаючи, що підрядна організація навмисно завищила вартість виконаних робіт, підписав 11 неправдивих актів прийому робіт з відновлення мостів у Глибоцькому районі.

Підписання неправдивих актів стало підставою для оплати Управлінням регіонального розвитку архітектури та інфраструктури ОДА генпідрядній організації коштів на загальну суму 6 млн. 499 тис. грн., які безпідставно були перераховані на розрахунковий рахунок генпідряднику.

Прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу щодо посадовця ОДА за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Чиновник утримується у СІЗО Чернівців.